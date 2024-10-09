Радіо Свобода: "Рамштайн" вирішили перенести, нова дата обговорюється
Засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, вирішили перенести. Нова дата обговорюється, заявили троє співрозмовників у штаб-квартирі НАТО журналістам Радіо Свобода.
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Більше деталей джерела видання не наводили.
Напередодні ввечері стало відомо, що президент США Джо Байден, який мав очолювати 25-й "Рамштайн", скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон", що наближається до узбережжя Флориди.
Канцлер Олаф Шольц очікує, що візит Байдена буде перенесений. Водночас німецький політик зауважив, що розуміє рішення американського президента і вчинив би так само.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх допускала, що "Рамштайн" можуть об'єднати із зустріччю міністрів оборони НАТО, яка запланована на 17-18 жовтня.
- 26 вересня Байден оголосив, що скликає засідання "Рамштайн-25" на рівні лідерів країн. Воно має відбутися 12 жовтня.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що на засіданні обговорять План перемоги та реальні кроки до завершення війни. Але перед цим План буде доповнено військовими та урядом.
- 6 жовтня видання WSJ повідомило, що на "Рамштайні" союзники можуть запропонувати конкретні кроки щодо вступу України в НАТО.