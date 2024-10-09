Радіо Свобода: "Рамштайн" вирішили перенести, нова дата обговорюється

Питання про перенесення засідання виникло через те, що Байден та посадовці США не зможуть прибути до Німеччини 12 жовтня через ураган "Мілтон"

Рамштайн (Фото: Міноборони)

Засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, вирішили перенести. Нова дата обговорюється, заявили троє співрозмовників у штаб-квартирі НАТО журналістам Радіо Свобода.

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Більше деталей джерела видання не наводили.

Напередодні ввечері стало відомо, що президент США Джо Байден, який мав очолювати 25-й "Рамштайн", скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон", що наближається до узбережжя Флориди.

Канцлер Олаф Шольц очікує, що візит Байдена буде перенесений. Водночас німецький політик зауважив, що розуміє рішення американського президента і вчинив би так само.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх допускала, що "Рамштайн" можуть об'єднати із зустріччю міністрів оборони НАТО, яка запланована на 17-18 жовтня.