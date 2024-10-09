Радио Свобода: "Рамштайн" решили перенести, новая дата обсуждается
Заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, решили перенести. Новая дата обсуждается, заявили три собеседника в штаб-квартире НАТО журналистам Радио Свобода.
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Больше деталей источники издания не приводили.
Накануне вечером стало известно, что президент США Джо Байден, который должен был возглавлять 25-й "Рамштайн", отменил свой визит в Германию из-за приближающегося к побережью Флориды урагана "Милтон".
Канцлер Олаф Шольц ожидает, что визит Байдена будет перенесен. В то же время немецкий политик отметил, что понимает решение американского президента и поступил бы так же.
Представитель Пентагона Сабрина Сингх допускала, что "Рамштайн" могут объединить со встречей министров обороны НАТО, которая запланирована на 17-18 октября.
- 26 сентября Байден объявил, что созывает заседание "Рамштайн-25" на уровне лидеров стран. Оно должно состояться 12 октября.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что на заседании обсудят План победы и реальные шаги к завершению войны. Но до этого План будет дополнен военными и правительством.
- 6 октября издание WSJ сообщило, что на "Рамштайне" союзники могут предложить конкретные шаги для вступления Украины в НАТО.