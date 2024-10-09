Радио Свобода: "Рамштайн" решили перенести, новая дата обсуждается

Вопрос о переносе заседания возник из-за того, что Байден и чиновники США не смогут прибыть в Германию 12 октября из-за урагана "Милтон"

Рамштайн (Фото: Минобороны)

Заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, решили перенести. Новая дата обсуждается, заявили три собеседника в штаб-квартире НАТО журналистам Радио Свобода.

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Больше деталей источники издания не приводили.

Накануне вечером стало известно, что президент США Джо Байден, который должен был возглавлять 25-й "Рамштайн", отменил свой визит в Германию из-за приближающегося к побережью Флориды урагана "Милтон".

Канцлер Олаф Шольц ожидает, что визит Байдена будет перенесен. В то же время немецкий политик отметил, что понимает решение американского президента и поступил бы так же.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх допускала, что "Рамштайн" могут объединить со встречей министров обороны НАТО, которая запланирована на 17-18 октября.