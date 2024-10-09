CNN: Военные США передали Конгрессу перечень оружия, о котором очень просила Украина
Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Кристофер Каволи составил перечень вооружения, которое, по его мнению, США могли бы предоставить Украине для усиления ее обороны против российской агрессии, и передал Конгрессу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников журналистов, в этот список вошли ракеты "воздух-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), известные своей высокой точностью и дальностью, в зависимости от модификации, а также система связи Link 16 – сеть обмена данными, которая используется США и НАТО для улучшения коммуникации между боевыми системами, особенно для управления противовоздушной и противоракетной обороной.
Украина неоднократно обращалась к США с запросом о поставках этих вооружений, утверждает другой источник CNN, знакомый с ситуацией.
В списке Каволи не указано, почему эти системы не были переданы Украине. Однако американские официальные лица ранее выражали обеспокоенность тем, что чувствительные технологии могут попасть в Россию, что, вероятно, относится и к системе Link 16.
Источник также отметил, что запускаемые с истребителей ракеты "воздух-земля" могут оказаться неэффективными для Украины, если она не достигнет преимущества в воздухе.
По словам CNN, после почти трех лет войны, Украина все еще просит у США современное вооружение и снятие ограничений на использование систем дальнего действия. С приближением президентских выборов в США остается неопределенность будущей поддержки Украины, хотя Вашингтон заявляет, что работает над тем, чтобы обеспечить ее армию необходимыми средствами до конца 2025 года.
- 12 октября должен состояться очередной Рамштайн, на котором Зеленский представит План победы и обсудит с союзниками "реальные шаги" для завершения войны.
- 6 октября Зеленский анонсировал политические консультации по наполнению военных пунктов Плана победы.
- 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден отменяет визит в Германию из-за урагана "Милтон", который приближается к побережью Флориды.
- Сейчас Пентагон обсуждает возможность перенесения встречи в формате "Рамштайн" в Германии на несколько дней.