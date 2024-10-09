CNN: Военные США передали Конгрессу перечень оружия, о котором очень просила Украина

В частности, в списке есть ракеты "воздух-земля" JASSM, а также система связи Link 16

Кристофер Каволи (Фото: ЕРА)

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Кристофер Каволи составил перечень вооружения, которое, по его мнению, США могли бы предоставить Украине для усиления ее обороны против российской агрессии, и передал Конгрессу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным собеседников журналистов, в этот список вошли ракеты "воздух-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), известные своей высокой точностью и дальностью, в зависимости от модификации, а также система связи Link 16 – сеть обмена данными, которая используется США и НАТО для улучшения коммуникации между боевыми системами, особенно для управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Украина неоднократно обращалась к США с запросом о поставках этих вооружений, утверждает другой источник CNN, знакомый с ситуацией.

В списке Каволи не указано, почему эти системы не были переданы Украине. Однако американские официальные лица ранее выражали обеспокоенность тем, что чувствительные технологии могут попасть в Россию, что, вероятно, относится и к системе Link 16.

Источник также отметил, что запускаемые с истребителей ракеты "воздух-земля" могут оказаться неэффективными для Украины, если она не достигнет преимущества в воздухе.

По словам CNN, после почти трех лет войны, Украина все еще просит у США современное вооружение и снятие ограничений на использование систем дальнего действия. С приближением президентских выборов в США остается неопределенность будущей поддержки Украины, хотя Вашингтон заявляет, что работает над тем, чтобы обеспечить ее армию необходимыми средствами до конца 2025 года.

12 октября должен состояться очередной Рамштайн, на котором Зеленский представит План победы и обсудит с союзниками "реальные шаги" для завершения войны.

6 октября Зеленский анонсировал политические консультации по наполнению военных пунктов Плана победы.

8 октября стало известно, что президент США Джо Байден отменяет визит в Германию из-за урагана "Милтон", который приближается к побережью Флориды.

Сейчас Пентагон обсуждает возможность перенесения встречи в формате "Рамштайн" в Германии на несколько дней.