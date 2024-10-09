CNN: Військові США передали Конгресу перелік зброї, про яку дуже просила Україна

Крістофер Каволі (Фото: ЕРА)

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав перелік озброєння, яке, на його думку, США могли б надати Україні для посилення її оборони проти російської агресії, і передав Конгресу. Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела.

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За даними співрозмовників журналістів, до цього списку увійшли ракети "повітря-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), відомі своєю високою точністю та дальністю, залежною від модифікації, а також система зв'язку Link 16 – мережа обміну даними, яка використовується США і НАТО для покращення комунікації між бойовими системами, особливо для управління протиповітряною та протиракетною обороною.

Україна неодноразово зверталася до США із запитом про постачання цих озброєнь, стверджує інше джерело CNN, знайоме із ситуацією.

У списку Каволі не зазначено, чому ці системи не були передані Україні. Проте американські офіційні особи раніше висловлювали стурбованість тим, що чутливі технології можуть потрапити до Росії, що, ймовірно, стосується і системи Link 16.

Джерело також зазначило, що ракети "повітря-земля", які запускаються з винищувачів, можуть виявитися неефективними для України, якщо вона не досягне переваги в повітрі.

За словами CNN, після майже трьох років війни Україна все ще просить у США сучасне озброєння і зняття обмежень на використання систем дальньої дії. З наближенням президентських виборів у США залишається невизначеність щодо майбутньої підтримки України, хоча Вашингтон заявляє, що працює над тим, щоб забезпечити її армію необхідними засобами до кінця 2025 року.

12 жовтня має відбутися черговий Рамштайн, на якому Зеленський презентує План перемоги й обговорить з союзниками "реальні кроки" для завершення війни.

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