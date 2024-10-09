Пентагон думає про перенесення Рамштайну на 17-18 жовтня

Засідання у форматі "Рамштайн" можуть об'єднати з зустріччю міністрів оборони НАТО, яка запланована на 17-18 жовтня

Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

Пентагон обговорює можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині на кілька днів. Про це на брифінгу заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

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У відповідь на запитання про можливість перенесення засідання групи з питань оборони України та його об'єднання з зустріччю міністрів оборони НАТО, яка запланована на 17-18 жовтня, посадовиця зазначила, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", – сказала Сінгх.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден скасовує візит до Німеччини через ураган "Мілтон", який наближається до узбережжя Флориди. Він разом з іншими лідерами мав взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Канцлер Олаф Шольц очікує, що візит Байдена буде перенесений. Водночас німецький політик зауважив, що розуміє рішення американського президента і вчинив би так само.