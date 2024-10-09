Пентагон думає про перенесення Рамштайну на 17-18 жовтня
Пентагон обговорює можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині на кілька днів. Про це на брифінгу заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.
У відповідь на запитання про можливість перенесення засідання групи з питань оборони України та його об'єднання з зустріччю міністрів оборони НАТО, яка запланована на 17-18 жовтня, посадовиця зазначила, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.
"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", – сказала Сінгх.
Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден скасовує візит до Німеччини через ураган "Мілтон", який наближається до узбережжя Флориди. Він разом з іншими лідерами мав взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Канцлер Олаф Шольц очікує, що візит Байдена буде перенесений. Водночас німецький політик зауважив, що розуміє рішення американського президента і вчинив би так само.
- 26 вересня Байден оголосив, що скликає засідання "Рамштайн-25" на рівні лідерів країн. Воно має відбутися 12 жовтня.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що на засіданні обговорять План перемоги та реальні кроки до завершення війни. Але перед цим План буде доповнено військовими та урядом.
- 6 жовтня видання WSJ повідомило, що на Рамштайні союзники можуть запропонувати конкретні кроки щодо вступу України в НАТО.