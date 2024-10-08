Шольц заявив, що візит Байдена перенесуть: Мала бути дуже важлива зустріч, але я його розумію
Німецький канцлер Олаф Шольц очікує, що державний візит президента США Джо Байдена буде перенесений. Слова політика передає агенція Reuters.
Канцлер зазначив, що запланована зустріч мала бути "дуже важливою" і сторони підготували її "з усіх боків".
Водночас Шольц заявив, що розуміє рішення Байдена: "Але я повинен відверто сказати, що якби в моїй країні лютували такі шторми, я б теж ухвалив це рішення".
Раніше стало відомо, що американський лідер скасував міжнародні поїздки через наближення урагану "Мілтон". Речниця президентської адміністрації Карін Жан-П’єр заявила, що Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини та Анголи, щоб залишитися в Білому домі для спостереження за ураганом, який насувається на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді.
Посадовиця додала, що зміна графіку Байдена була необхідною, з огляду на прогнозовану траєкторію та силу шторму. Наразі невідомо, на які дати можуть бути перенесені закордонні візити президента.
У Німеччині Байден мав разом з іншими лідерами взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
- 26 вересня Байден оголосив, що скликає засідання "Рамштайн-25" на рівні лідерів країн. Воно відбудеться 12 жовтня.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що на засіданні обговорять План перемоги та реальні кроки до завершення війни. Але перед цим План буде доповнено військовими та урядом.
- 6 жовтня WSJ повідомив, що на Рамштайні союзники можуть запропонувати конкретні кроки щодо вступу України в НАТО.