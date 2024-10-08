Шольц заявив, що візит Байдена перенесуть: Мала бути дуже важлива зустріч, але я його розумію

Олаф Шольц та Джо Байден (Ілюстративне фото: Julia Nikhinson / EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц очікує, що державний візит президента США Джо Байдена буде перенесений. Слова політика передає агенція Reuters.

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Канцлер зазначив, що запланована зустріч мала бути "дуже важливою" і сторони підготували її "з усіх боків".

Водночас Шольц заявив, що розуміє рішення Байдена: "Але я повинен відверто сказати, що якби в моїй країні лютували такі шторми, я б теж ухвалив це рішення".

Раніше стало відомо, що американський лідер скасував міжнародні поїздки через наближення урагану "Мілтон". Речниця президентської адміністрації Карін Жан-П’єр заявила, що Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини та Анголи, щоб залишитися в Білому домі для спостереження за ураганом, який насувається на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді.

Посадовиця додала, що зміна графіку Байдена була необхідною, з огляду на прогнозовану траєкторію та силу шторму. Наразі невідомо, на які дати можуть бути перенесені закордонні візити президента.

У Німеччині Байден мав разом з іншими лідерами взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".