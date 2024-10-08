Байден скасував поїздку на "Рамштайн": причина

У Білому домі зазначили, що зміна в графіку була необхідною, враховуючи прогнозовану траєкторію та силу шторму

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував міжнародні поїздки через наближення урагану "Мілтон". Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Associated Press.

За її словами, Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини та Анголи, щоб залишитися в Білому домі для спостереження за ураганом, який насувається на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді.

Жан-П’єр додала, що зміна в графіку була необхідною, враховуючи прогнозовану траєкторію та силу шторму. На яку дату поїздка може бути перенесена, наразі невідомо. Байден пообіцяв поїхати в Африку під час свого президентського терміну, який закінчується в січні 2025 року.

Bloomberg повідомило, що поїздки до Німеччини та Анголи, які мали відбутися з 10 до 15 жовтня, були б першими закордонними поїздками Байдена після того, як він знявся з президентських перегонів у липні та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Рішення, ухвалене менш ніж за місяць до дня виборів, свідчить, що реакція адміністрації на стихійне лихо стала потенційною точкою спалаху в боротьбі за президентське крісло між республіканцем Дональдом Трампом і демократкою Гарріс.