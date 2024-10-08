Байден отменил поездку на "Рамштайн": причина

В Белом доме отметили, что изменение в графике было необходимо, учитывая прогнозируемую траекторию и силу шторма

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил международные поездки из-за приближающегося урагана "Милтон". Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Associated Press.

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По ее словам, Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу, чтобы остаться в Белом доме для наблюдения за ураганом, который надвигается на побережье Мексиканского залива во Флориде.

Жан-Пьер добавила, что изменение в графике было необходимо, учитывая прогнозируемую траекторию и силу шторма.

На какую дату поездка может быть перенесена, пока неизвестно. Байден пообещал поехать в Африку во время своего президентского срока, который истекает в январе 2025 года.

Bloomberg сообщило, что поездки в Германию и Анголу, которые должны были состояться с 10 по 15 октября, были бы первыми зарубежными поездками Байдена после того, как он снялся с президентской гонки в июле и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

Решение, принятое менее чем за месяц до дня выборов, свидетельствует о том, что реакция администрации на стихийное бедствие стала потенциальной точкой вспышки в борьбе за президентское кресло между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Харрис, отметили журналисты.