Байден отменил поездку на "Рамштайн": причина
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил международные поездки из-за приближающегося урагана "Милтон". Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Associated Press.
По ее словам, Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу, чтобы остаться в Белом доме для наблюдения за ураганом, который надвигается на побережье Мексиканского залива во Флориде.
Жан-Пьер добавила, что изменение в графике было необходимо, учитывая прогнозируемую траекторию и силу шторма.
На какую дату поездка может быть перенесена, пока неизвестно. Байден пообещал поехать в Африку во время своего президентского срока, который истекает в январе 2025 года.
Bloomberg сообщило, что поездки в Германию и Анголу, которые должны были состояться с 10 по 15 октября, были бы первыми зарубежными поездками Байдена после того, как он снялся с президентской гонки в июле и поддержал вице-президента Камалу Харрис.
Решение, принятое менее чем за месяц до дня выборов, свидетельствует о том, что реакция администрации на стихийное бедствие стала потенциальной точкой вспышки в борьбе за президентское кресло между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Харрис, отметили журналисты.
- 26 сентября Байден объявил, что созывает заседание "Рамштайн-25" на уровне лидеров стран. Оно состоится 12 октября.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что на заседании обсудят План победы и реальные шаги к завершению войны. Но перед этим План будет дополнен военными и правительством.
- 6 октября WSJ сообщил, что на "Рамштайне" союзники могут предложить конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.