Шольц: Визит Байдена перенесут – встреча должна была стать очень важной, но я его понимаю
Немецкий канцлер Олаф Шольц ожидает, что государственный визит президента США Джо Байдена будет перенесен. Слова политика передает агентство Reuters.
Канцлер отметил, что запланированная встреча должна была стать "очень важной" и участники подготовили ее "со всех сторон".
В то же время Шольц заявил, что понимает решение Байдена: "Но я должен откровенно сказать, что если бы в моей стране свирепствовали такие штормы, я бы тоже принял это решение".
Ранее стало известно, что американский лидер отменил международные поездки из-за приближающегося урагана "Милтон". Пресс-секретарь президентской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу, чтобы остаться в Белом доме для наблюдения за ураганом, который надвигается на побережье Мексиканского залива во Флориде.
Чиновница добавила, что изменение графика Байдена было необходимо, учитывая прогнозируемую траекторию и силу шторма. Пока неизвестно, на какие даты могут быть перенесены зарубежные визиты президента.
В Германии Байден должен вместе с другими лидерами принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- 26 сентября Байден объявил, что созывает заседание "Рамштайн-25" на уровне лидеров стран. Оно состоится 12 октября.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что на заседании обсудят План победы и реальные шаги к завершению войны. Но до этого План будет дополнен военными и правительством.
- 6 октября WSJ сообщил, что на Рамштайне союзники могут предложить конкретные шаги для вступления Украины в НАТО.