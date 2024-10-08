Шольц: Визит Байдена перенесут – встреча должна была стать очень важной, но я его понимаю

Олаф Шольц и Джо Байден (Иллюстративное фото: Julia Nikhinson / EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц ожидает, что государственный визит президента США Джо Байдена будет перенесен. Слова политика передает агентство Reuters.

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Канцлер отметил, что запланированная встреча должна была стать "очень важной" и участники подготовили ее "со всех сторон".

В то же время Шольц заявил, что понимает решение Байдена: "Но я должен откровенно сказать, что если бы в моей стране свирепствовали такие штормы, я бы тоже принял это решение".

Ранее стало известно, что американский лидер отменил международные поездки из-за приближающегося урагана "Милтон". Пресс-секретарь президентской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу, чтобы остаться в Белом доме для наблюдения за ураганом, который надвигается на побережье Мексиканского залива во Флориде.

Чиновница добавила, что изменение графика Байдена было необходимо, учитывая прогнозируемую траекторию и силу шторма. Пока неизвестно, на какие даты могут быть перенесены зарубежные визиты президента.

В Германии Байден должен вместе с другими лидерами принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".