Пентагон думает о переносе Рамштайна на 17-18 октября

Заседания в формате "Рамштайн" могут объединить со встречей министров обороны НАТО, которая запланирована на 17-18 октября

Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

Пентагон обсуждает возможность перенесения встречи в формате "Рамштайн" в Германии на несколько дней. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх.

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В ответ на вопрос о возможности перенесения заседания группы по обороне Украины и его объединения со встречей министров обороны НАТО, которая запланирована на 17-18 октября, чиновница отметила, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда узнаем больше", – сказала Сингх.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отменяет визит в Германию из-за урагана "Милтон", который приближается к побережью Флориды. Он вместе с другими лидерами принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Канцлер Олаф Шольц ожидает, что визит Байдена будет перенесен. В то же время немецкий политик отметил, что понимает решение американского президента и поступил бы так же.