Блинкен, как и Байден, не едет на "Рамштайн". Госдеп: Визит организовывал Белый дом

После откладывания поездок в Германию и Анголу госсекретарь планирует вернуться в Вашингтон

Энтони Блинкен (Фото: Kitoshi Ota/EPA)

Госсекретарь Энтони Блинкен должен был сопровождать президента Джо Байдена во время встречи "Рамштайна", но теперь вернется в США после откладывания поездки из-за урагана "Милтон". Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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По его словам, Блинкен планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но из-за откладывания поездок вернется в Вашингтон после своего визита в Лаос. В этой стране госсекретарь примет участие в ежегодном Восточноазиатском саммите, проводимом Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Миллер посоветовал обратиться в Белый дом по поводу того, кто из чиновников США может посетить "Рамштайн" вместо Байдена, поскольку этот визит был организован администрацией американского президента.

Ранее стало известно, что президент США отменил международные поездки из-за приближающегося урагана "Милтон".

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден отложил запланированные визиты в Германию и Анголу, чтобы остаться в администрации для наблюдения за ураганом, который надвигается на побережье Мексиканского залива во Флориде.

Пресс-секретарь добавила, что изменение графика главы государства было необходимо, учитывая прогнозируемую траекторию и силу шторма. Пока неизвестно, на какие даты могут быть перенесены зарубежные поездки президента.

В Германии Байден должен был вместе с другими лидерами принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Канцлер Олаф Шольц ожидает, что визит Байдена будет перенесен. В то же время немецкий политик отметил, что понимает решение американского президента и поступил бы так же.