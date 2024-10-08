Блінкен, як і Байден, не їде на "Рамштайн". Держдеп: Візит організовувала адміністрація президента

Після відкладення поїздок до Німеччини та Анголи держсекретар планує повернутися до Вашингтону

Ентоні Блінкен (Фото: Kitoshi Ota / EPA)

Держсекретар Ентоні Блінкен мав супроводжувати президента Джо Байдена під зустрічі "Рамштайну", але тепер повернеться до США після відкладення поїздки через ураган "Мілтон". Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, Блінкен планував приєднатися до президента у Німеччині та Анголі, але через відкладення поїздок повернеться назад до Вашингтону після свого візиту до Лаосу. У цій країні держсекретар братиме участь у щорічному Східноазійському саміті, котрий проводить Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Міллер порадив звернутися до Білого дому щодо того, хто з посадовців США може відвідати "Рамштайн" замість Байдена, оскільки цей візит був організований адміністрацією американського президента.

Раніше стало відомо, що президент США скасував міжнародні поїздки через наближення урагану "Мілтон".

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Байден відклав заплановані візити до Німеччини та Анголи, аби залишитися в адміністрації для спостереження за ураганом, який насувається на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді.

Прессекретарка додала, що зміна графіку голови держави була необхідною, з огляду на прогнозовану траєкторію та силу шторму. Наразі невідомо, на які дати можуть бути перенесені закордонні поїздки президента.

У Німеччині Байден мав разом з іншими лідерами взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Канцлер Олаф Шольц очікує, що візит Байдена буде перенесений. Водночас німецький політик зауважив, що розуміє рішення американського президента і вчинив би так само.