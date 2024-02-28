Зеленський: З країнами Західних Балкан домовилися про зміцнення української артилерії

Україна разом з західними союзниками робитиме все можливе, щоб не було затримок у постачанні зброї для українських військових

Артилерія ЗСУ (Фото: Міноборони)

Україна має домовленості з країнами Західних Балкан щодо зміцнення української артилерії. Про це за підсумками саміту "Україна – Південно-Східна Європа" заявив президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні за результатами зустрічі, за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема, щодо зміцнення України і української артилерії", – сказав глава держави.

Президент додав, що Україна разом з західними союзниками робитиме все можливе, щоб не було затримок у постачанні зброї для українських військових.

"Кожна пауза у постачанні, кожен сумнів, що світ готовий захищатися, все це надихає всього лише одну людину. Це надихає Путіна. І чим більше він бачить наші дефіцити зброї, тим гірше для кожної вільної нації", – зазначив Зеленський.

Президент Зеленський у ніч проти 28 лютого прибув із візитом до албанської столиці Тирани.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних "відмовок" і "обмежень" щодо допомоги, додавши, що країни–члени ЄС потребують регіону для своєї безпеки.

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