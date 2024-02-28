Зеленский: С Западными Балканами договорились об укреплении украинской артиллерии

Украина вместе с западными союзниками будет делать все возможное, чтобы не было задержек в снабжении оружием для украинских военных

Артиллерия ВСУ (Фото: Минобороны)

У Украины есть договоренности со странами Западных Балкан по укреплению украинской артиллерии. Об этом по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" заявил президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита мы имеем конкретные договоренности, в частности по укреплению Украины и украинской артиллерии", – сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина вместе с западными союзниками будет делать все возможное, чтобы не было задержек в снабжении оружием для украинских военных.

"Каждая пауза в поставках, каждое сомнение, что мир готов защищаться, все это вдохновляет всего лишь одного человека. Это вдохновляет Путина. И чем больше он видит наши дефициты оружия, тем хуже каждой свободной нации", – отметил Зеленский.

Президент Зеленский в ночь на 28 февраля прибыл с визитом в албанскую столицу Тирану.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных "отговорок" и "ограничений" по поводу помощи, добавив, что страны-члены ЕС нуждаются в регионе для своей безопасности.

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