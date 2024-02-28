Україна та Албанія підписали договір про дружбу та співробітництво – відео

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Албанії Еді Рамою

Фото: Офіс президента

Україна та Албанія підписали угоду про дружбу та співробітництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з албанським прем'єром Еді Рамою.

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"Під час зустрічі з прем’єр-міністром країни Еді Рамою підписали договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Цей документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позицій України в Балканському регіоні", – написав глава держави.

Згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Президент також обговорив з Рамою оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь.

Він подякував албанцям, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримували Україну.

У ніч проти 28 лютого Зеленський прибув з візитом до албанської столиці Тирани.

Рама заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних "відмовок" і "обмежень" щодо допомоги, додавши, що країни – члени ЄС потребують регіону для своєї безпеки.

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