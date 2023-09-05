RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прем'єр Албанії на форумі видав анекдот про Путіна та вбивство Пригожина: відео

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 07:17
Прем'єр Албанії на форумі видав анекдот про Путіна та вбивство Пригожина: відео - Фото
Еді Рама (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розповів анекдот про диктатора Володимира Путіна та вбивство ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина. Це сталося на Bled Strategic Forum у Словенії.

Під час заходу Рама запитав присутніх, чи вони знають, що Росія хоче об'єднати свої часові пояси через велику різницю в часі між її територіями.

Після цього він розповів анекдот про Путіна та Пригожина, який розсмішив учасників форуму.

"Прем'єр-міністр йде до Путіна і каже: Є проблема. Моя родина була у відпустці, я зателефонував їм побажати на добраніч, але в них уже був ранок. Я зателефонував Олафу Шольцу, щоб привітати його з днем народження, але він сказав, що це буде наступного дня. Я зателефонував Сі Цзіньпіну, щоб привітати його з Новим роком, але він сказав мені, що у них все ще старий рік. А Путін йому відповідає: Так, таке трапилося зі мною. Я зателефонував сім'ї Пригожина, щоб висловити співчуття, але його літак ще не злетів", — сказав Рама.

Також читайте: Inews: До загибелі Пригожина може бути причетний генерал ГРУ Авер'янов. Він отруїв Скрипалів

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінЄвген ПригожинАлбаніягрупа вагнераеді рама
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 