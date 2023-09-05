Прем'єр Албанії на форумі видав анекдот про Путіна та вбивство Пригожина: відео

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розповів анекдот про диктатора Володимира Путіна та вбивство ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина. Це сталося на Bled Strategic Forum у Словенії.

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Під час заходу Рама запитав присутніх, чи вони знають, що Росія хоче об'єднати свої часові пояси через велику різницю в часі між її територіями.

Після цього він розповів анекдот про Путіна та Пригожина, який розсмішив учасників форуму.

"Прем'єр-міністр йде до Путіна і каже: Є проблема. Моя родина була у відпустці, я зателефонував їм побажати на добраніч, але в них уже був ранок. Я зателефонував Олафу Шольцу, щоб привітати його з днем народження, але він сказав, що це буде наступного дня. Я зателефонував Сі Цзіньпіну, щоб привітати його з Новим роком, але він сказав мені, що у них все ще старий рік. А Путін йому відповідає: Так, таке трапилося зі мною. Я зателефонував сім'ї Пригожина, щоб висловити співчуття, але його літак ще не злетів", — сказав Рама.

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