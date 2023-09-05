Премьер Албании на форуме выдал анекдот про Путина и убийство Пригожина: видео

Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал анекдот о диктаторе Владимире Путине и убийстве главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина. Это произошло на Bled Strategic Forum в Словении.

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Во время мероприятия Рама спросил присутствующих, знают ли они, что Россия хочет объединить свои часовые пояса из-за большой разницы во времени между ее территориями.

После этого он рассказал анекдот про Путина и Пригожина, который рассмешил участников форума.

"Премьер-министр идет к Путину и говорит: Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет на следующий день. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них все еще старый год. А Путин ему отвечает: Да, такое случилось и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел", — сказал Рама.

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