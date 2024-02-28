Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве – видео

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером Албании Эди Рамой

Фото: Офис президента

Украина и Албания подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с албанским премьером Эдди Рамой.

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"В ходе встречи с Премьер-министром страны Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению позиций Украины в Балканском регионе", – написал глава государства.

Президент также обсудил с Рамой и об оборонных нуждах Украины и возможности совместного производства вооружений.

Он поблагодарил албанцев, которые с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживали Украину.

В ночь на 28 февраля Зеленский прибыл с визитом в албанскую столицу Тираны.

Рама заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных "отговорок" и "ограничений" по поводу помощи, добавив, что страны-члены ЕС нуждаются в регионе для своей безопасности.

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