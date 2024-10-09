Зеленский прибыл в Хорватию на саммит – фото
Президент Владимир Зеленский 9 октября прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
"Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и для участия в уже третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", – написал Зеленский.
Он сообщил, что во время встречи с Пленковичем планирует обсудить вопросы продолжения оборонного сотрудничества, реабилитацию раненных на передовой украинских военных, а также восстановления Украины.
На саммите с участием Украины и 12 других стран намерены рассмотреть международные усилия по приближению мира и реализации Формулы мира, совместные с партнерами действия в ответ на вызовы безопасности, а также сотрудничество в направлении евроинтеграции и вступления в НАТО.
- Первый саммит в этом формате прошел в августе 2022 года. В 2023 году Зеленский сообщал, что Украина имеет договоренности со странами Западных Балкан по укреплению украинской артиллерии.