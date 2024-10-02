Президент Хорватии не разрешил армии участвовать в миссиях НАТО в Украине

Президент объяснил, что в первую очередь думает об интересах своей страны

Зоран Миланович (Фото: flickr)

Президент Хорватии Зоран Миланович не разрешил армии страны участвовать в миссиях НАТО по обеспечению безопасности и подготовке Украины. На другие мероприятия Альянса для солдат запрета нет, сказано на сайте Офиса президента Хорватии.

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В заявлении говорится, что участие Вооруженных сил Хорватии в миссиях НАТО на территории Украины "потенциально может нанести вред национальным интересам" страны. Президент не готов допустить возможного участия Хорватии в войне России против Украины.

Хорватия продолжает придерживаться позиции того, что Украина – жертва российской агрессии и ей нужно и дальше оказывать гуманитарную помощь, отметили у Милановича. Впрочем, несмотря на военную помощь союзников, "окончания войны не предвидится", говорят в Хорватии и опасаются, что она может выйти за пределы Украины.

"Задача президента Республики – и, по его мнению, также задача всех хорватских государственных институтов – защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы уберечь Хорватию от военных конфликтов. Именно поэтому президент Республики не дал предварительного согласия", — говорится в заявлении.