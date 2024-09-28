В НАТО оценили угрозу нападения РФ на Альянс: 90% их сухопутных сил уже в Украине
Роб Бауэр (Фото: EPA)

В настоящее время россияне не готовят нападение на НАТО – 90% сухопутных сил РФ уже привлечены в Украине, сообщил глава Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр в интервью Интерфакс-Украина.

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"Я убежден, что теоретически они могут напасть [на Альянс], потому что они напали на Украину. Но кроме риторики мы не видим никаких подготовок или намерений действительно двигаться к НАТО", – заявил он.

По словам Бауэра, 90% российских сухопутных войск задействованы в Украине – а значит, их использование против НАТО маловероятно, и Альянс увидел бы соответствующие действия со стороны РФ.

В то же время он признал, что Россия может атаковать Альянс другими средствами, однако НАТО также не видит по этому поводу никаких подготовительных мер со стороны РФ.

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