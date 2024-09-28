В НАТО оценили угрозу нападения РФ на Альянс: 90% их сухопутных сил уже в Украине

Россия может атаковать объединение и другими средствами, но Альянс сейчас не видит подготовительных мер для этого, заявил адмирал Бауэр

Роб Бауэр (Фото: EPA)

В настоящее время россияне не готовят нападение на НАТО – 90% сухопутных сил РФ уже привлечены в Украине, сообщил глава Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр в интервью Интерфакс-Украина.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Я убежден, что теоретически они могут напасть [на Альянс], потому что они напали на Украину. Но кроме риторики мы не видим никаких подготовок или намерений действительно двигаться к НАТО", – заявил он.

По словам Бауэра, 90% российских сухопутных войск задействованы в Украине – а значит, их использование против НАТО маловероятно, и Альянс увидел бы соответствующие действия со стороны РФ.

В то же время он признал, что Россия может атаковать Альянс другими средствами, однако НАТО также не видит по этому поводу никаких подготовительных мер со стороны РФ.

Читайте также: Путин угрожает ядерным оружием. В ЕС ответили: Политика поддержки Украины не изменится

В июне собеседник LIGA.net в ГУР сообщил, что россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и у границы около 550 000 оккупантов.

в ГУР сообщил, что россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и у границы около 550 000 оккупантов. О том, почему россияне втрое увеличили количество своих войск в Украине по сравнению с началом большого вторжения, читайте в большом тексте LIGA.net .

. В сентябре в НАТО заявили: у них нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".

Читайте также: В Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО всего в 100 км от России