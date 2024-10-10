Зеленський у Лондоні зустрівся зі Стармером. Побачиться з Рютте, Шольцом та Макроном

Стармер зустрів Зеленського на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні. Про це повідомляє The Guardian.

Стармер зустрів Зеленського на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори.

Речник британського прем'єра напередодні повідомив журналістам, що Стармер "знову підтвердить залізну підтримку Великою Британією України перед обличчям тяглої російської агресії".

До Британії також прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте, у якого також запланована зустріч із Зеленським.

Крім цього, в українського президента заплановані переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, прем’єркою Італії Джорджією Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.