Зеленський підтвердив перенесення Рамштайну

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, перенесли. Про це на брифінгу з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Зустріч Рамштайну, яка була у графіку на цей тиждень, перенесена. Причина цілком очевидна – удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента США Джо Байдена до внутрішньої ситуації", – сказав Зеленський.

Президент додав, що будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні.

"Але саме лідерський формат Рамштайну є особливо вагомим, тому маємо розуміння, що найближчим часом буде підготовлений новий графік", – сказав глава держави.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, вирішили перенести. Нова дата обговорюється, заявили троє співрозмовників у штаб-квартирі НАТО.