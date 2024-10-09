Зеленський підтвердив перенесення Рамштайну
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, перенесли. Про це на брифінгу з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем повідомив президент Володимир Зеленський.
"Зустріч Рамштайну, яка була у графіку на цей тиждень, перенесена. Причина цілком очевидна – удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента США Джо Байдена до внутрішньої ситуації", – сказав Зеленський.
Президент додав, що будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні.
"Але саме лідерський формат Рамштайну є особливо вагомим, тому маємо розуміння, що найближчим часом буде підготовлений новий графік", – сказав глава держави.
Раніше Радіо Свобода повідомило, що засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, вирішили перенести. Нова дата обговорюється, заявили троє співрозмовників у штаб-квартирі НАТО.
- 26 вересня Байден оголосив, що скликає засідання Рамштайн-25 на рівні лідерів країн. Воно мало відбутися 12 жовтня.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що на засіданні обговорять План перемоги та реальні кроки до завершення війни. Але перед цим План буде доповнено військовими та урядом.
- 6 жовтня видання WSJ повідомило, що на Рамштайні союзники можуть запропонувати конкретні кроки щодо вступу України в НАТО.
- 8 жовтня стало відомо, що Байден, який мав очолювати 25-й Рамштайн, скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон".