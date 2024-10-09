Ураган "Мілтон" накриє США вже вночі. Він несе торнадо у центральну та південну Флориду

Очікуються штормові хвилі висотою до 4,5 метрів, жителі центральної та південної Флориди – у зоні підвищеного ризику

Евакуація з Флориди (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

До узбережжя США наближається ураган "Мілтон", який може стати найпотужнішим за останні 100 років. Він вдарить по штату Флорида, де вже провели масштабну евакуацію людей, передають CNN, CBS News та низка інших західних медіа.

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Ураган "Мілтон", який досяг п'ятої категорії, рухається до узбережжя Флориди і, за прогнозами, вдарить по району Тампа-Бей пізно вночі 9 жовтня 2024 року, пише WUSF.

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Швидкість вітру сягає 257 км/год, що робить його одним із найнебезпечніших ураганів за останні роки. Очікуються штормові хвилі висотою до 4,5 метрів, що становить велику загрозу для життя і майна на західному узбережжі штату. Також прогнозуються повені на східному узбережжі після того, як ураган пройде через півострів.

Карта: Mapbox

У кількох районах Флориди вже триває евакуація, зокрема в окрузі Пінеллас і на острові Анна-Марія. Люди масово залишають свої домівки, на автострадах утворилися великі затори.

Влада закликає мешканців не нехтувати попередженнями, оскільки ураган може спричинити катастрофічні руйнування, особливо через штормовий підйом води, передає FOX Weather.

Як пише CNN з посиланням на Центр прогнозування штормів (SPC), понад три мільйони жителів центральної та південної Флориди наразі перебувають у зоні підвищеного ризику через сильні грози, які можуть уразити такі міста, як Форт-Майєрс, Сарасота і Мельбурн.

У цьому регіоні можливе виникнення кількох торнадо, включно з тими, які можуть досягти категорії EF 2 або вище (достатньо сильні торнадо, які здатні знести дахи будинків. – Ред.).

Для порівняння, ураган Хелен спричинив понад 30 торнадо на південному сході США, але ураган Мілтон, найімовірніше, обмежить торнадо лише територією Флориди.

Станом на кінець вересня ураган "Гелен" забрав життя щонайменше 116 людей: 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Ще четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.

Найбільшим і найбільш руйнівним ураганом в історії США вважається "Катріна", який налетів на узбережжя в серпні 2005 року. Він завдав значних руйнувань, особливо у штатах Луїзіана і Міссісіпі, спричинив масові повені в Новому Орлеані та призвів до загибелі понад 1800 людей. Економічні збитки оцінюються у понад $125 млрд.