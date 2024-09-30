Ураган "Гелен" у США забрав життя щонайменше 116 осіб, сотні зникли безвісти – фото

Близько 600 жителів Північної Кароліни зникли безвісти, майже два мільйони жителів США залишаються без світла

Наслідки урагану ''Гелен'' (Фото: ЕРА / BILLY BOWLING)

Ураган "Гелен", який вирує у південно-східній частині США з 26 вересня, забрав життя щонайменше 116 осіб. Про це повідомляє CBS News.

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За даними телеканалу, 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Зі свого боку CNN зазначає, що четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.

Крім того, близько 600 жителів Північної Кароліни зникли безвісти.

За останніми даними, майже 2 млн жителів США залишаються без світла. Раніше повідомлялося про відключення електрики у понад 4 млн осіб.

Унаслідок повеней і зсувів у Північній Кароліні перекрили близько 300 автомобільних доріг, у Південній Кароліні – майже 150 трас.

Фото: ЕРА / BILLY BOWLING

ДОВІДКА "Гелен" – ураган четвертої категорії за п'ятибальною шкалою Саффіра — Сімпсона, він досяг регіону Біг-Бенд на півночі Флориди 19 вересня, близько 23:10 за місцевим часом. Пориви вітру на той момент досягали 225 км/год. "Гелен" – ураган четвертої категорії за п'ятибальною шкалою Саффіра — Сімпсона, він досяг регіону Біг-Бенд на півночі Флориди 19 вересня, близько 23:10 за місцевим часом. Пориви вітру на той момент досягали 225 км/год.

У липні 2023 року смерч пошкодив завод Pfizer у США.

Щонайменше шість осіб загинули внаслідок торнадо та буревію, які прокотилися американським штатом Теннессі 9 грудня 2023 року.

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