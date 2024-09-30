Ураган "Гелен" у США забрав життя щонайменше 116 осіб, сотні зникли безвісти – фото
Ураган "Гелен", який вирує у південно-східній частині США з 26 вересня, забрав життя щонайменше 116 осіб. Про це повідомляє CBS News.
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За даними телеканалу, 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Зі свого боку CNN зазначає, що четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.
Крім того, близько 600 жителів Північної Кароліни зникли безвісти.
За останніми даними, майже 2 млн жителів США залишаються без світла. Раніше повідомлялося про відключення електрики у понад 4 млн осіб.
Унаслідок повеней і зсувів у Північній Кароліні перекрили близько 300 автомобільних доріг, у Південній Кароліні – майже 150 трас.
- У липні 2023 року смерч пошкодив завод Pfizer у США.
- Щонайменше шість осіб загинули внаслідок торнадо та буревію, які прокотилися американським штатом Теннессі 9 грудня 2023 року.
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