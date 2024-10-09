Зеленский подтвердил перенос Рамштайна

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, перенесли. Об этом на брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем сообщил президент Владимир Зеленский .

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"Встреча Рамштайна, которая была в графике на эту неделю, перенесена. Причина совершенно очевидна – удары стихии по Америке, требующие максимального внимания президента США Джо Байдена к внутренней ситуации", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране.

"Но именно лидерский формат Рамштайна особенно важен, поэтому понимаем, что в ближайшее время будет подготовлен новый график", — сказал глава государства.

Ранее Радио Свобода сообщило, что заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, решили перенести. Новая дата обсуждается, заявили три собеседника в штаб-квартире НАТО.