Зеленский подтвердил перенос Рамштайна
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, перенесли. Об этом на брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем сообщил президент Владимир Зеленский .
"Встреча Рамштайна, которая была в графике на эту неделю, перенесена. Причина совершенно очевидна – удары стихии по Америке, требующие максимального внимания президента США Джо Байдена к внутренней ситуации", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране.
"Но именно лидерский формат Рамштайна особенно важен, поэтому понимаем, что в ближайшее время будет подготовлен новый график", — сказал глава государства.
Ранее Радио Свобода сообщило, что заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, решили перенести. Новая дата обсуждается, заявили три собеседника в штаб-квартире НАТО.
- 26 сентября Байден объявил, что созывает заседание Рамштайн-25 на уровне лидеров стран. Оно должно было состояться 12 октября.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что на заседании обсудят План победы и реальные шаги к завершению войны. Но до этого План будет дополнен военными и правительством.
- 6 октября издание WSJ сообщило, что на Рамштайне союзники могут предложить конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.
- 8 октября стало известно, что Байден, который должен был возглавлять 25-й Рамштайн, отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон".