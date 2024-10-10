Зеленський представив Стармеру План перемоги: насамперед деталі про військове посилення

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Зазначається, що глава держави представив Стармеру насамперед усе, що стосується військового посилення України. Вони домовилися опрацювати План разом із союзниками.

"План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції", – сказав Зеленський.

Він також наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Під час зустрічі обговорювалась і майбутня оборонна та фінансова допомога. Стармер запевнив, що Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.

Зеленський також подякував за надану Британією далекобійну зброю і наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

До Британії також прибув генсек НАТО Марк Рютте, у якого теж запланована зустріч із Зеленським.

Крім цього заплановані переговори Зеленського з французьким колегою Емманюелем Макроном, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.