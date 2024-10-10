Зеленський представив Стармеру План перемоги: насамперед деталі про військове посилення
Президент Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що глава держави представив Стармеру насамперед усе, що стосується військового посилення України. Вони домовилися опрацювати План разом із союзниками.
"План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції", – сказав Зеленський.
Він також наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.
Під час зустрічі обговорювалась і майбутня оборонна та фінансова допомога. Стармер запевнив, що Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.
Зеленський також подякував за надану Британією далекобійну зброю і наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.
До Британії також прибув генсек НАТО Марк Рютте, у якого теж запланована зустріч із Зеленським.
Крім цього заплановані переговори Зеленського з французьким колегою Емманюелем Макроном, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
- 26 вересня Зеленський був у США, де він обговорив План перемоги з Байденом та кандидатами в президенти Гарріс і Трампом.
- 28 вересня речник президента Сергій Никифоров заявив, що План перемоги партнери прийняли "з величезною зацікавленістю" та взяли його до роботи.
- 30 вересня Єрмак повідомив, що План перемоги Зеленського представлять українцям, але деякі положення документа залишаться у секреті.