Зеленский надеется на завершение войны не позднее 2025 года
Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что западные союзники помогут завершить российско-украинскую войну не позднее 2025 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом.
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"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру и завершить эту войну. Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году",- сказал он.
Зеленский подчеркнул, что План победы является своеобразным "мостом" для проведения результативного Саммита мира, который в свою очередь, по мнению президента, завершит войну.
"То есть, этот План не в замену нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру",- пояснил глава государства.
- 26 сентября 2024 года Зеленский был в США, где обсудил План победы с Байденом и кандидатами в президенты Харрис и Трампом.
- 30 сентября Ермак сообщил, что План победы представят украинцам, но некоторые положения документа останутся в секрете.
- 10 октября Зеленский ознакомил с Планом победы премьера Британии Стармера и французского лидера Макрона.
- В ночь на 11 октября Зеленский сообщил, что представил План победы главе Совета министров Италии Джордже Мелони.