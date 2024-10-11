Зеленский надеется на завершение войны не позднее 2025 года

Президент встретился с немецким канцлером Шольцом и заявил, что представит ему План победы

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что западные союзники помогут завершить российско-украинскую войну не позднее 2025 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом.

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"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру и завершить эту войну. Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году",- сказал он.

Зеленский подчеркнул, что План победы является своеобразным "мостом" для проведения результативного Саммита мира, который в свою очередь, по мнению президента, завершит войну.

"То есть, этот План не в замену нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру",- пояснил глава государства.