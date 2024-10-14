Зеленский представит План победы в парламенте: названа дата
В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
"Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление Плана победы", — написал Лещенко, не раскрывая деталей.
Два собеседника LIGA.net – в Офисе президента и в руководстве фракции Слуга народа подтвердили эту информацию.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев в эфире немецкого телеканала ZDF сообщил, что на днях украинцам могут раскрыть детали Плана победы.