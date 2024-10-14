Зеленский представит План победы в парламенте: названа дата

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

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"Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление Плана победы", — написал Лещенко, не раскрывая деталей.

Два собеседника LIGA.net – в Офисе президента и в руководстве фракции Слуга народа подтвердили эту информацию.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в эфире немецкого телеканала ZDF сообщил, что на днях украинцам могут раскрыть детали Плана победы.