Детали Плана победы раскроют в ближайшие дни – посол Украины в Германии

Дипломат рассказал, что в Плане могут быть санкции против РФ, а также разные аспекты, чтобы принудить Россию к миру

Алексей Макеев (Фото: страница Facebook дипломата)

В 2024 году могут состояться новые мирные переговоры между Россией и Украиной об окончании войны. Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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На вопрос ведущей о том, стоит ли ожидать переговоров между Украиной и Россией в 2024 году, посол ответил: "Может быть". Также он заявил, что подробности Плана победы Владимира Зеленского представят общественности "в ближайшие несколько дней".

По словам Макеева, часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, которые помогут принудить Россию к переговорам. В добавок к этому речь идет о новых санкциях против страны-агрессора.