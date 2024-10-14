Детали Плана победы раскроют в ближайшие дни – посол Украины в Германии
В 2024 году могут состояться новые мирные переговоры между Россией и Украиной об окончании войны. Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
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На вопрос ведущей о том, стоит ли ожидать переговоров между Украиной и Россией в 2024 году, посол ответил: "Может быть". Также он заявил, что подробности Плана победы Владимира Зеленского представят общественности "в ближайшие несколько дней".
По словам Макеева, часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, которые помогут принудить Россию к переговорам. В добавок к этому речь идет о новых санкциях против страны-агрессора.
- 17 сентября Bloomberg писал, что некоторые союзники рассматривают завершение войны в Украине переговорами не позже 2025 года.
- 1 октября глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на "компромиссы" с Россией по захваченным территориям.
- 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать никакие уступки территорий России в обмен на западные гарантии.
- 11 октября на встрече с канцлером Германии Зеленский заявил, что надеется на окончание войны не позже 2025 года.
- 12 октября появилась информация о том, что в Украине якобы обсуждают соглашение о перемирии с Россией, которое будет выгодно и Путину.