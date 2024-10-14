Деталі Плану перемоги розкриють найближчими днями – посол України в Німеччині
Днями українцям можуть розкрити деталі Плану перемоги Володимира Зеленського. Про це в ефірі німецького телеканалу ZDF заявив посол України у Німеччині Олексій Макєєв.
Однак дипломат не уточнив, коли саме це може статися, в якому форматі та що саме готові розповісти громадськості. Лише підкреслив, що станеться це "найближчими кількома днями".
За словами Макєєва, частина плану передбачає військові, дипломатичні та економічні кроки, які допоможуть змусити Росію до переговорів. На додаток до цього йдеться про нові санкції проти країни-агресорки.
Також він не виключив мирні перемовини між Україною та Росією в найближчі місяці. На запитання ведучої про те, чи варто очікувати на переговори про закінчення війни у 2024 році, посол відповів: "Можливо".
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