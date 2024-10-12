Spiegel: В Україні обговорюють угоду про закінчення війни, яка буде вигідна Росії

Український анонімний чиновник заявив, що повної капітуляції Росії та Путіна нібито не домогтися

Війна в Україні (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В Україні можуть обговорювати сценарій переговорів, який буде вигідним і Росії. Він включає територіальні поступки з боку України, повідомляє Spiegel з посиланням на заяви високопоставленого українського чиновника.

"Ми вважали, що перемога має стати беззастережною капітуляцією путінської Росії. Але без поступок не вийде. Угода також має бути вигідною Росії", — заявив анонімний співрозмовник.

Він заявив, що Україна нібито спочатку мала "неправильне уявлення про перемогу". За його словами, зараз влада країни обговорює сценарії закінчення війни, в яких розглядають відмову від відвойовування окупованих Росією територій.

Також, за словами високопосадовця, українська сторона "не чекає дива" від жодного з кандидатів у президенти США. Щобільше, в Україні нібито зростає втома від війни.

"Незалежно від того, Трамп це чи Харріс, американці повільно, але вірно підуть. Прогноз поганий. Люди більше не хочуть битися. Несправедливість війни може розірвати суспільство на частини", — сказав анонімний український чиновник.