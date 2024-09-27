Дуда: Україна має повернути Крим, а Росії "треба зробити догану" за війну

Польський президент наголосив, що Україна має повернути всі землі у міжнародно визнаних кордонах і не відбирати землі у РФ

Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росії не можна залишити жодного шматка української землі, інакше це означатиме, що "російський імперіалізм зжер, що хотів". В інтерв'ю програмі "Графіті" він не виключив, що війна в такому разі може повторитися, передає Polsatnews.

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"Якщо хоча б клаптик української землі залишиться в руках Росії та світ визнає факт цієї анексії, цього розділу, це означатиме, що російський імперіалізм зжер те, що хотів зжерти, і захоче взяти ще шматки, ще території, а потім війна повернеться. Росія знову нападе на Україну і, можливо, на інші країни", — сказав Дуда.

Щоб уникнути такого сценарію, польський президент вважає, що Росії "потрібно зробити догану" за напад на Україну та країна-агресор має програти війну. Але водночас глава Польщі підкреслив, що про напад на РФ або відторгнення її земель не йдеться – Україна повинна повернути всі свої окуповані землі, включно з Кримом. І це "основа для початку будь-яких переговорів", наголосив політик.

Дуда також заявив, що Польща не повинна розглядати будь-який "план Б", за якого світ буде радий, що "він нарешті розібрався" в цій війні та повернеться "до бізнесу з Росією".

"Тому, як Президент Республіки Польща, я вимагаю повного відновлення першості міжнародного права, тобто контролю України за її міжнародно визнаними територіями", — повторив він.

25 вересня Дуда заявив, що Польща має втрутитися, якщо Росія захоче вдарити по українських АЕС.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна зацікавлена у закінченні війни в Україні. Вона назвала ключові аспекти мирних переговорів із Росією.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні, і додав, що має намір домогтися переговорів.

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