Дуда: Украина должна вернуть Крым, а России "нужно сделать выговор" за войну

Польский президент подчеркнул, что Украина должна вернуть все земли в международно признанных границах и не отбирать земли у РФ

Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России нельзя оставить ни кусочка украинской земли, иначе это будет означать, что "российский империализм сожрал, что хотел". В интервью программе "Граффити" он не исключил, что война в таком случае может повториться, передает Polsatnews.

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"Если хотя бы клочок украинской земли останется в руках России и мир признает факт этой аннексии, этого раздела, это будет означать, что российский империализм сожрал то, что хотел сожрать, и захочет взять еще куски, еще территории, а затем война вернется. Россия снова нападет на Украину и, возможно, на другие страны", — сказал Дуда.

Чтобы избежать такого сценария, польский президент считает, что России "нужно сделать выговор" за нападение на Украину и страна-агрессор должна проиграть войну. Но при этом глава Польши подчеркнул, что речи о нападении на РФ или отторжении ее земель не идет – Украина должна вернуть все свои оккупированные земли, включая Крым. И это "основа для начала любых переговоров", подчеркнул политик.

Дуда также заявил, что Польша не должна рассматривать какой-либо "план Б" при котором мир будет рад, что "он наконец-то разобрался" в этой войне и вернется "к бизнесу с Россией".

"Поэтому, как Президент Республики Польша, я требую полного восстановления первенства международного права, то есть контроля Украины над ее международно признанными территориями", — повторил он.

25 сентября Дуда заявил, что Польша должна будет вмешаться, если Россия захочет ударить по украинским АЭС.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна заинтересована в окончании войны в Украине. Она назвала ключевые аспекты мирных переговоров с Россией.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине, и добавил, что намерен добиться переговоров.

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