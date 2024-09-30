Угорщина закликає до негайного миру в Україні – глава МЗС країни Сійярто

Андрій Сибіга та Петро Сійярто (Фото: сторінка глави МЗС Угорщини у Facebook)

У Будапешті завершилася зустріч тет-а-тет міністра закордонних справ Андрія Сибіги з угорським колегою Петером Сійярто. Глава МЗС Угорщини зазначив, що країна підтримує негайне припинення війни в Україні.

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"Угорщина входить у світову більшість, коли закликає до негайного миру в Україні. Ми змогли підтвердити це неодноразово під час Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня", — написав Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Угорщина прагне "добросусідських відносин" з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що "є дві сторони справедливості". Сійярто нагадав, що візит Сибіги – перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Угорщини.

Як повідомили у міністерстві закордонних справ, зустріч Сибіги та Сійярто тривала вдвічі довше запланованого – близько години замість 30 хвилин. Після розмови тет-а-тет розпочалися переговори у розширеному форматі за участю делегацій.

Про візит глави МЗС до Угорщини стало відомо 30 вересня. Планується, що Сибіга та Сійярто обговорять відносини між країнами, а також вступ України до Євросоюзу та НАТО.

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