Венгрия призывает к немедленному миру в Украине – глава МИД страны Сийярто

Андрей Сибига и Петр Сийярто (Фото: страница главы МИД Венгрии в Facebook)

В Будапеште завершилась встреча тет-а-тет министра иностранных дел Андрея Сибиги с венгерским коллегой Петером Сийярто. Глава МИД Венгрии отметил, что страна поддерживает немедленное прекращение войны в Украине.

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"Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает к немедленному миру в Украине. Мы смогли подтвердить это неоднократно в ходе Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе", — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Венгрия стремится к "добрососедским отношениям" с Украиной, но при этом процитировал венгерскую поговорку о том, что "есть две стороны справедливости". Сийярто напомнил, что визит Сибиги – первый за четыре с половиной года визит главы МИД Украины в Венгрию.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, встреча Сибиги и Сийярто длилась вдвое дольше запланированного – около часа вместо 30 минут. После беседы тет-а-тет начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций.

О визите главы МИД в Венгрию стало известно 30 сентября. Планируется, что Сибига и Сийярто обсудят отношения между странами, а также вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

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