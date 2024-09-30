Венгрия призывает к немедленному миру в Украине – глава МИД страны Сийярто
В Будапеште завершилась встреча тет-а-тет министра иностранных дел Андрея Сибиги с венгерским коллегой Петером Сийярто. Глава МИД Венгрии отметил, что страна поддерживает немедленное прекращение войны в Украине.
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"Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает к немедленному миру в Украине. Мы смогли подтвердить это неоднократно в ходе Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе", — написал Сийярто на своей странице в Facebook.
Он отметил, что Венгрия стремится к "добрососедским отношениям" с Украиной, но при этом процитировал венгерскую поговорку о том, что "есть две стороны справедливости". Сийярто напомнил, что визит Сибиги – первый за четыре с половиной года визит главы МИД Украины в Венгрию.
Как сообщили в министерстве иностранных дел, встреча Сибиги и Сийярто длилась вдвое дольше запланированного – около часа вместо 30 минут. После беседы тет-а-тет начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций.
О визите главы МИД в Венгрию стало известно 30 сентября. Планируется, что Сибига и Сийярто обсудят отношения между странами, а также вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
- 6 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что для прекращения войны в Украине Зеленский должен встретится с Путиным.
- 13 сентября премьер Венгрии заявил, что война в Украине не закончится на поле боя. Он также пообещал "неожиданные инициативы".
- 10 сентября Петр Сийярто заявил, что Венгрия отдаст 14 млн евро из Фонда мира не Украине, а стране Чад.
- 28 сентября в ЕС осудили решение Венгрии присоединиться к инициативе Китая "Друзья мира", где планируют обсудить так называемый мирный план по Украине.
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