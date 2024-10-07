Боррель: Якщо Захід припинить допомагати Україні, війна закінчиться за 15 днів

Переговори про мир мають відбуватися на умовах, що гарантуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, заявив дипломат

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що якби Захід не підтримував Україну, війна завершилася б за 15 днів, але перемогою Росії. Таку думку він висловив в інтерв'ю 20 minutos.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У Борреля запитали, як європейські союзники планують наблизити завершення російсько-української війни.

Дипломат наголосив, що її завершення хочуть усі, насамперед українці, і це потрібно наближати військовою підтримкою.

"Якщо ми припинимо підтримувати Україну, через 15 днів війна закінчиться і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки себе, європейців? Ми маємо зробити все можливе, щоб коли прийде час, ми могли вести переговори на умовах, сприятливих для суверенітету та територіальної цілісності України", – висловився Боррель.