Боррель: Якщо Захід припинить допомагати Україні, війна закінчиться за 15 днів
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що якби Захід не підтримував Україну, війна завершилася б за 15 днів, але перемогою Росії. Таку думку він висловив в інтерв'ю 20 minutos.
У Борреля запитали, як європейські союзники планують наблизити завершення російсько-української війни.
Дипломат наголосив, що її завершення хочуть усі, насамперед українці, і це потрібно наближати військовою підтримкою.
"Якщо ми припинимо підтримувати Україну, через 15 днів війна закінчиться і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки себе, європейців? Ми маємо зробити все можливе, щоб коли прийде час, ми могли вести переговори на умовах, сприятливих для суверенітету та територіальної цілісності України", – висловився Боррель.
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