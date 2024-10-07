Борель: Если Запад перестанет помогать Украине, война закончится через 15 дней

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что если бы Запад не поддерживал Украину, война завершилась через 15 дней, но победой России. Такое мнение он высказал в интервью 20 minutos.

Борреля спросили, как европейские союзники планируют приблизить завершение российско-украинской войны.

Дипломат подчеркнул, что ее завершение хотят все, прежде всего, украинцы, и это нужно приближать военной поддержкой.

"Если мы прекратим поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности себя, европейцев? Мы должны сделать все возможное, чтобы когда придет время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины", – высказался Боррель.