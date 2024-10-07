Борель: Если Запад перестанет помогать Украине, война закончится через 15 дней
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что если бы Запад не поддерживал Украину, война завершилась через 15 дней, но победой России. Такое мнение он высказал в интервью 20 minutos.
Борреля спросили, как европейские союзники планируют приблизить завершение российско-украинской войны.
Дипломат подчеркнул, что ее завершение хотят все, прежде всего, украинцы, и это нужно приближать военной поддержкой.
"Если мы прекратим поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности себя, европейцев? Мы должны сделать все возможное, чтобы когда придет время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины", – высказался Боррель.
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