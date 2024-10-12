Spiegel: В Украине обсуждают сделку об окончании войны, которая будет выгодна России

Война в Украине (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В Украине могут обсуждать сценарий переговоров, который будет выгоден и России. Он включает в себя территориальные уступки со стороны Украины, сообщает Spiegel со ссылкой на заявления высокопоставленного украинского чиновника.

"Мы считали, что победа должна стать безоговорочной капитуляцией путинской России. Но без уступок не получится. Сделка также должна быть выгодна России", — заявил анонимный собеседник.

Он заявил, что у Украины якобы изначально было "неправильное представление о победе". По его словам, сейчас власти страны обсуждают сценарии окончания войны в которых рассматривают отказ от отвоевывания оккупированных Россией территорий.

Также, по словам высокопоставленного чиновника, украинская сторона "не ждет чуда" ни от одного из кандидатов в президенты США. Более того, в Украине якобы растет усталость от войны.

"Независимо от того, Трамп это или Харрис, американцы медленно, но верно уйдут. Прогноз плохой. Люди больше не хотят драться. Несправедливость войны может разорвать общество на части", — сказал анонимный украинский чиновник.