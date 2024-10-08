"Без Украины – нет". Харрис говорит, что не увиделась бы с Путиным для переговоров о мире

Кандидат в президенты считает, что если бы Дональд Трамп был лидером США, то "Путин бы сидел сейчас в Киеве"

Камала Харрис (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью CBS News заявила, что не стала бы искать встречи с диктатором Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны, которую тот развязал против Украины.

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Харрис подчеркнула, что не встречалась бы с Путиным в вопросах Украины без самой Украины: "На двусторонней основе без Украины – нет. Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины".

В то же время, демократка считает, что если бы ее оппонент-республиканец Дональд Трамп был лидером США, то "Путин бы сидел сейчас в Киеве".

"Он говорит о том, что "О, он может покончить с этим за один день". Знаете, что это значит? Это означает капитуляцию", – высказалась Харрис.

В сентябре президент Владимир Зеленский был в США, где представил План победы Харрис, Трампу и действующему американскому лидеру Джо Байдену. После встречи с Трампом он сказал, что получил от того заверения в поддержке Украины.