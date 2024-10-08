"Без Украины – нет". Харрис говорит, что не увиделась бы с Путиным для переговоров о мире
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью CBS News заявила, что не стала бы искать встречи с диктатором Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны, которую тот развязал против Украины.
Харрис подчеркнула, что не встречалась бы с Путиным в вопросах Украины без самой Украины: "На двусторонней основе без Украины – нет. Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины".
В то же время, демократка считает, что если бы ее оппонент-республиканец Дональд Трамп был лидером США, то "Путин бы сидел сейчас в Киеве".
"Он говорит о том, что "О, он может покончить с этим за один день". Знаете, что это значит? Это означает капитуляцию", – высказалась Харрис.
В сентябре президент Владимир Зеленский был в США, где представил План победы Харрис, Трампу и действующему американскому лидеру Джо Байдену. После встречи с Трампом он сказал, что получил от того заверения в поддержке Украины.
- 11 сентября на дебатах Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".
- 12 сентября Вэнс рассказал о приблизительном, по его мнению, "мирном плане" Трампа: он предполагает создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
- 25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.
- 26 сентября Трамп сказал, что Украина находится "в руинах, а люди мертвые". По его словам, Киев должен пойти на соглашение с Москвой, даже на "наихудшее".