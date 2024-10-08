"Без України – ні". Гарріс каже, що не зустрічалася б з Путіним для переговорів про мир

Кандидатка у президенти вважає, що якби Дональд Трамп був лідером США, то "Путін би сидів зараз у Києві"

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс в інтерв'ю CBS News заявила, що не стала б шукати зустрічі з диктатором Володимиром Путіним для обговорення завершення війни, яку той розв'язав проти України.

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Гарріс наголосила, що не зустрічалася б з Путіним у питаннях України без самої України: "На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України".

Водночас демократка вважає, що якби її опонент-республіканець Дональд Трамп був лідером США, то "Путін би сидів зараз у Києві".

"Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", – висловилася Гарріс.

У вересні президент Володимир Зеленський був у США, де представив План перемоги Гарріс, Трампу та чинному американському лідеру Джо Байдену. Після зустрічі з Трампом він сказав, що отримав від того запевнення у підтримці України.