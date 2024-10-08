"Без України – ні". Гарріс каже, що не зустрічалася б з Путіним для переговорів про мир
Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс в інтерв'ю CBS News заявила, що не стала б шукати зустрічі з диктатором Володимиром Путіним для обговорення завершення війни, яку той розв'язав проти України.
Гарріс наголосила, що не зустрічалася б з Путіним у питаннях України без самої України: "На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України".
Водночас демократка вважає, що якби її опонент-республіканець Дональд Трамп був лідером США, то "Путін би сидів зараз у Києві".
"Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", – висловилася Гарріс.
У вересні президент Володимир Зеленський був у США, де представив План перемоги Гарріс, Трампу та чинному американському лідеру Джо Байдену. Після зустрічі з Трампом він сказав, що отримав від того запевнення у підтримці України.
- 11 вересня на дебатах Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".
- 12 вересня Венс розповів про приблизний, на його думку, "мирний план" Трампа: він передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом Україна має відмовитися від вступу до НАТО.
- 25 вересня Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні. Він має намір домогтися переговорів.
- 26 вересня Трамп сказав, що Україна перебуває "в руїнах, а люди мертві". За його словами, Київ має піти на угоду з Москвою, навіть на "найгіршу".