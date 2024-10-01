Україна не піде на жодні компроміси щодо територій та суверенітету – голова МЗС
Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету, також залишається незмінним принцип "нічого про Україну без України", заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Про це він розповів на Варшавському безпековому форумі, передає дипломатичне відомство.
"Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", – заявив Сибіга.
Раніше британське ЗМІ Financial Times заявило, що новий міністр "виявився прагматичнішим" за свого попередника на посаді Дмитра Кулебу в обговоренні із західними партнерами "компромісів" з РФ для врегулювання війни. Посилалася газета на анонімних європейських дипломатів, котрі брали участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.
Після цього речник українського МЗС Георгій Тихий заперечив, що Сибіга обговорював із західними політиками такі "компроміси".
- Президент Зеленський минулого тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байден і кандидати у лідери Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.
- 28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.
- Речник президента Нікіфоров заявив, що План перемоги партнери прийняли "з величезною зацікавленістю" та взяли його до роботи.