Україна не піде на жодні компроміси щодо територій та суверенітету – голова МЗС

Раніше газета Financial Times заявляла, що Сибіга "виявився прагматичнішим" за Кулебу щодо "компромісів" з Росією

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету, також залишається незмінним принцип "нічого про Україну без України", заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Про це він розповів на Варшавському безпековому форумі, передає дипломатичне відомство.

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"Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", – заявив Сибіга.

Раніше британське ЗМІ Financial Times заявило, що новий міністр "виявився прагматичнішим" за свого попередника на посаді Дмитра Кулебу в обговоренні із західними партнерами "компромісів" з РФ для врегулювання війни. Посилалася газета на анонімних європейських дипломатів, котрі брали участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.

Після цього речник українського МЗС Георгій Тихий заперечив, що Сибіга обговорював із західними політиками такі "компроміси".