FT: Сибіга показав себе "прагматичнішим" за Кулебу в дискусіях про компроміси з Росією

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга "виявився прагматичнішим" за свого попередника Дмитра Кулеби в обговоренні із західними колегами "компромісів" з Росією для врегулювання війни. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних європейських дипломатів, які брали участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.

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Один зі співрозмовників зазначив, що тепер "ми все частіше відкрито говоримо про те, як може закінчитися конфлікт і від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися для досягнення сталої мирної угоди". За його словами, це суттєва зміна в порівнянні тим, що за часи Кулеби "такі питання були табуйованими".

Видання також наводить думки інших дипломатів, які відзначили "помітний зсув у тоні та змісті дискусій" щодо врегулювання війни в Україні. Вони зазначають, що українські посадовці стали "більш відкритими" до ідеї укладення угоди про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишатимуться на частині української території.

Водночас неназваний український чиновник зазначив, що будь-які переговори можуть викликати "соціальну нестабільність", і "Зеленський це добре усвідомлює".

Народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко також заявив FT, що завжди існуватиме радикальний сегмент українського суспільства, який сприйматиме будь-які переговори як капітуляцію.

27 вересня президент Зеленський заявив, що Україна розраховує, що Сполучені Штати стануть лідерами у мирних переговорах щодо російсько-української війни.

За кілька днів до цього президент Туреччини Ердоган нагадав Зеленському, що готовий виступити посередником для досягнення миру.

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