FT: Сибига показал себя "прагматичнее" Кулебы в дискуссиях о компромиссах с Россией
Министр иностранных дел Андрей Сибига "оказался прагматичнее" своего предшественника Дмитрия Кулебы в обсуждении с западными коллегами "компромиссов" с Россией для урегулирования войны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, участвовавших в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.
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Один из собеседников отметил, что теперь "мы все чаще открыто говорим о том, как может закончиться конфликт и от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения устойчивого мирного соглашения". По его словам, это существенное изменение в сравнении тем, что при Кулебе "такие вопросы были табуированными".
Издание также приводит мнения других дипломатов, отметивших "заметный сдвиг в тоне и содержании дискуссий" об урегулировании войны в Украине. Они отмечают, что украинские чиновники стали более открытыми к идее заключения соглашения о прекращении огня, даже если российские войска будут оставаться на части украинской территории.
В то же время, неназванный украинский чиновник отметил, что любые переговоры могут вызвать "социальную нестабильность", и "Зеленский это хорошо осознает".
Народный депутат и председатель парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко также заявил FT, что всегда будет существовать радикальный сегмент украинского общества, который будет воспринимать любые переговоры как капитуляцию.
- 27 сентября президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты станут лидерами в мирных переговорах по российско-украинской войне.
- Несколькими днями ранее президент Турции Эрдоган напомнил Зеленскому, что готов выступить посредником для достижения мира.
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