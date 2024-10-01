FT: Сибига показал себя "прагматичнее" Кулебы в дискуссиях о компромиссах с Россией

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига "оказался прагматичнее" своего предшественника Дмитрия Кулебы в обсуждении с западными коллегами "компромиссов" с Россией для урегулирования войны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, участвовавших в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

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Один из собеседников отметил, что теперь "мы все чаще открыто говорим о том, как может закончиться конфликт и от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения устойчивого мирного соглашения". По его словам, это существенное изменение в сравнении тем, что при Кулебе "такие вопросы были табуированными".

Издание также приводит мнения других дипломатов, отметивших "заметный сдвиг в тоне и содержании дискуссий" об урегулировании войны в Украине. Они отмечают, что украинские чиновники стали более открытыми к идее заключения соглашения о прекращении огня, даже если российские войска будут оставаться на части украинской территории.

В то же время, неназванный украинский чиновник отметил, что любые переговоры могут вызвать "социальную нестабильность", и "Зеленский это хорошо осознает".

Народный депутат и председатель парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко также заявил FT, что всегда будет существовать радикальный сегмент украинского общества, который будет воспринимать любые переговоры как капитуляцию.

27 сентября президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты станут лидерами в мирных переговорах по российско-украинской войне.

Несколькими днями ранее президент Турции Эрдоган напомнил Зеленскому, что готов выступить посредником для достижения мира.

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