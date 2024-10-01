МЗС спростувало публікацію FT про Сибігу щодо обговорення територіальних компромісів

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ заперечило, що очільник відомства Андрій Сибіга обговорював із західними політиками компроміси, на які готова піти Україна задля завершення війни. Так речник МЗС Георгій Тихий відреагував на публікацію газети Financial Times.

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"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній із них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси", – заявив Тихий.

Він додав, що позиція міністра є непохитною і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима.

За словами речника МЗС, Формула миру – це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"Принцип "Нічого про Україну без України" має неухильно дотримуватися. На цьому міністр наголошував усім своїм співрозмовникам. Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – резюмував Тихий.

FT із посиланням на неназваних європейських дипломатів, які брали участь у Генеральній асамблеї ООН, повідомило, що Сибіга "виявився прагматичнішим" за свого попередника Дмитра Кулебу в обговоренні із західними колегами "компромісів" із Росією для врегулювання війни.

Один зі співрозмовників зазначив, що тепер "ми все частіше відкрито говоримо про те, як може закінчитися конфлікт і від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися для досягнення сталої мирної угоди". За його словами, це суттєва зміна проти того, що за часів Кулеби "такі питання були табуйованими".