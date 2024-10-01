МИД опроверг публикацию FT о Сибиге по обсуждению территориальных компромиссов
Министерство иностранных дел опровергло, что глава ведомства Андрей Сибига обсуждал с западными политиками компромиссы, на которые готова пойти Украина для завершения войны. Так представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на публикацию газеты Financial Times.
"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы", — заявил Тихий.
Он добавил, что позиция министра непоколебима и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями.
По словам пресс-секретаря МИД, Формула мира – это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.
"Принцип "Ничего об Украине без Украины" должен неукоснительно соблюдаться. Это министр отмечал всем своим собеседникам. Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – резюмировал Тихий.
FT со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, принимавших участие в Генеральной ассамблее ООН, сообщило, что Сибига "оказался прагматичнее" своего предшественника Дмитрия Кулебы в обсуждении с западными коллегами "компромиссов" с Россией для урегулирования войны.
Один из собеседников отметил, что теперь "мы все чаще открыто говорим о том, как может закончиться конфликт и от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения устойчивого мирного соглашения". По его словам, это существенное изменение в сравнении с тем, что при Кулебе "такие вопросы были табуированными".
- 5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.
- В тот же день парламентарии назначили Сибигу новым министром иностранных дел.