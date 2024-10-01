МИД опроверг публикацию FT о Сибиге по обсуждению территориальных компромиссов

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел опровергло, что глава ведомства Андрей Сибига обсуждал с западными политиками компромиссы, на которые готова пойти Украина для завершения войны. Так представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на публикацию газеты Financial Times.

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"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы", — заявил Тихий.

Он добавил, что позиция министра непоколебима и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями.

По словам пресс-секретаря МИД, Формула мира – это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.

"Принцип "Ничего об Украине без Украины" должен неукоснительно соблюдаться. Это министр отмечал всем своим собеседникам. Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – резюмировал Тихий.

FT со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, принимавших участие в Генеральной ассамблее ООН, сообщило, что Сибига "оказался прагматичнее" своего предшественника Дмитрия Кулебы в обсуждении с западными коллегами "компромиссов" с Россией для урегулирования войны.

Один из собеседников отметил, что теперь "мы все чаще открыто говорим о том, как может закончиться конфликт и от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения устойчивого мирного соглашения". По его словам, это существенное изменение в сравнении с тем, что при Кулебе "такие вопросы были табуированными".