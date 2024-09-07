Климкина спросили, будет ли Сибига лучше Кулебы. Ответ: Он лучше знает Офис президента

Министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин рассказал LIGA.net, что думает о ротации у МИД

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Новый глава украинского МИД Андрей Сибига, вероятно, сможет лучше найти общий язык с Офисом президента, поскольку он там работал. Такое мнение в интервью LIGA.net в YouTube высказал министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин.

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Отвечая на вопрос, сможет ли Сибига дать президенту Владимиру Зеленскому то, чего не смог дать экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Климкин сказал: "Я не знаю, но точно знаю, что Сибига лучше понимает Офис, поскольку он там работал, а Офис лучше понимает его".

Дипломат предполагает, что из-за этого новый глава МИД и ОП будут лучше взаимодействовать.

Климкин также считает, что Сибига с командой должны сосредоточиться на неотложных потребностях Украины во взаимодействии с западными партнерами. Это он сказал на фоне того, что украинская дипломатия должна усилить сотрудничество, в частности с африканскими странами, но не имеет на них нужного влияния по ряду причин.

Экс-министр добавил, что реальность сейчас "очень сложная". Это касается нового этапа российско-украинской войны, перезагрузки в США и Евросоюзе.

"Поэтому нам [Украина] нуждается в новой стратегии. Нам нужны креативные изменения к этой стратегии. Я понимаю решение президента и не думаю, что это [кадровые изменения] изменит систему исполнительной власти", - подытожил он.

5 сентября 2024 года Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД.

На его место назначили Сибигу.

В мае 2021 года Сибига стал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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