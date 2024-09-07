Клімкіна запитали, чи буде Сибіга кращим за Кулебу. Відповідь: Він краще знає Офіс президента

Міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін розповів LIGA.net, що думає про ротацію у МЗС

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Новий глава українського МЗС Андрій Сибіга, ймовірно, зможе краще порозумітися з Офісом президента, оскільки він там працював. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net у YouTube висловив міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Відповідаючи на запитання, чи зможе Сибіга дати президенту Володимиру Зеленському те, чого не зміг дати ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Клімкін сказав: "Я не знаю, але точно знаю, що Сибіга краще розуміє Офіс, оскільки він там працював, а Офіс краще розуміє його".

Дипломат припускає, що через це новий глава МЗС та ОП будуть краще взаємодіяти.

Клімкін також вважає, що Сибіга з командою мають зосередитися на нагальних потребах України у взаємодії із західними партнерами. Це він сказав на тлі того, що українська дипломатія мала б посилити співпрацю, зокрема з африканськими країнами, але не має на них потрібного впливу через низку причин.

Ексміністр додав, що реальність зараз є "дуже складною". Це стосується нового етапу російсько-української війни, перезавантаження у США та Євросоюзі тощо.

"Тому нам [Україні] потрібна нова стратегія. Нам потрібні креативні зміни до цієї стратегії. Я розумію рішення президента і не думаю, що це [кадрові зміни] змінить систему виконавчої влади", – підсумував він.

5 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС.

На його місце призначили Сибігу.

У травні 2021 року Сибіга став заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Читайте також: США та інші союзники України відреагували на відставку Кулеби