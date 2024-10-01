Украина не пойдет ни на какие компромиссы по территориям и суверенитету – глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина не пойдет ни на какие компромиссы насчет своей территориальной целостности и суверенитета, также остается неизменным принцип "ничего об Украине без Украины", заявил глава министерства иностранных дел Андрей Сибига. Об этом он рассказал на Варшавском форуме по безопасности, передает дипломатическое ведомство.

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"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может позволить себе иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил Сибига.

Ранее британское СМИ Financial Times заявило, что новый министр "оказался прагматичнее" своего предшественника на должности Дмитрия Кулебы в обсуждении с западными партнерами "компромиссов" с РФ для урегулирования войны. Ссылалась газета на анонимных европейских дипломатов, участвовавших в Генассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

После этого спикер украинского МИД Георгий Тихий отверг, что Сибига обсуждал с западными политиками такие "компромиссы".