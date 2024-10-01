Украина не пойдет ни на какие компромиссы по территориям и суверенитету – глава МИД
Украина не пойдет ни на какие компромиссы насчет своей территориальной целостности и суверенитета, также остается неизменным принцип "ничего об Украине без Украины", заявил глава министерства иностранных дел Андрей Сибига. Об этом он рассказал на Варшавском форуме по безопасности, передает дипломатическое ведомство.
"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может позволить себе иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил Сибига.
Ранее британское СМИ Financial Times заявило, что новый министр "оказался прагматичнее" своего предшественника на должности Дмитрия Кулебы в обсуждении с западными партнерами "компромиссов" с РФ для урегулирования войны. Ссылалась газета на анонимных европейских дипломатов, участвовавших в Генассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.
После этого спикер украинского МИД Георгий Тихий отверг, что Сибига обсуждал с западными политиками такие "компромиссы".
- Президент Зеленский на прошлой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Штатов Камала Гаррис и Дональд Трамп.
- 28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- Спикер президента Никифоров заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и взяли его к работе.