Зеленський представить План перемоги у парламенті: названа дата

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

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"Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу – це публічне представлення Плану перемоги", – написав Лещенко, не розкриваючи деталей.

Двоє співрозмовників LIGA.net – в Офісі президента та в керівництві фракції Слуга народу підтвердили цю інформацію.

Раніше посол України у Німеччині Олексій Макєєв в ефірі німецького телеканалу ZDF повідомив, що днями українцям можуть розкрити деталі Плану перемоги.