Зеленський представить План перемоги у парламенті: названа дата
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу – це публічне представлення Плану перемоги", – написав Лещенко, не розкриваючи деталей.

Двоє співрозмовників LIGA.net – в Офісі президента та в керівництві фракції Слуга народу підтвердили цю інформацію.

Раніше посол України у Німеччині Олексій Макєєв в ефірі німецького телеканалу ZDF повідомив, що днями українцям можуть розкрити деталі Плану перемоги.

  • Зеленський уже представив План перемоги американцям: президенту Байдену та кандидатам Гарріс і Трампу.
  • Також він презентував документ європейським лідерам: прем'єру Британії Стармеру, президенту Франції Макрону, канцлеру Німеччини Шольцу та голові Ради міністрів Італії Мелоні.
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